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Кожевников о возможном выходе рижского «Динамо» из КХЛ: они тянут лигу на дно

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможный выход рижского «Динамо» из состава участников Континентальной хоккейной лиги. Его слова передает Russia-Hockey.ru.

«Вообще не понимаю, почему в прессе так много внимания уделяется обсуждению возможных демаршей «Йокерита» и рижского «Динамо». Рига, которая все последние годы тянула Западную конференцию КХЛ на дно, для нас совсем не потеря. Да, в отличие от «Динамо» у «шутов» есть свое хоккейное лицо, но при этом «Йокерит» слишком капризен и любит играть в околополитические игры», — сказал Кожевников.

В финальной турнирной таблице сезона-2021/2022 рижское «Динамо» заняло последнее, 12-е место, набрав 37 очков в 45 встречах. Латвийский клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. За это время «Динамо» попадало в плей-офф пять раз. Лучшим результатом в играх на вылет для рижского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце, призвавшая рижское «Динамо» выйти из состава участников КХЛ, заявила о намерении внести изменения в закон о спорте, чтобы клуб смог покинуть лигу.

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Хоккей. КХЛ
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