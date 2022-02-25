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Овечкин до восьми баллов сократил отставание от Халла по набранным очкам в НХЛ

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Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до восьми баллов по набранным очкам за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин отметился голом, его ассистентом выступил Евгений Кузнецов. В настоящий момент Овечкин имеет в своем активе 1383 (762+621) очка за 1248 матчей в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Халл за всю карьеру в НХЛ набрал 1391 балл.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 63 (32+31) очка в 51 матче.

Поединок «Рейнджерс» и «Вашингтона» закончился поражением «столичных» со счетом 1:4.

Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к именитому чешскому хоккеисту Яромиру Ягру в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Его отставание от Ягра, идущего в списке третьим, сократилось до четырех шайб — в активе чеха 766 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На втором месте — Горди Хоу (801).

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Хоккей. НХЛ
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