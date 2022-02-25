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Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов НХЛ до четырех шайб

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Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к именитому чешскому хоккеисту Яромиру Ягру в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин отметился голом, его ассистентом выступил Евгений Кузнецов. Эта шайба стала для россиянина 762 в регулярных чемпионатах. Таким образом, его отставание от Ягра, идущего в списке третьим, сократилось до четырех шайб — в активе чеха 766 голов.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На втором месте — Горди Хоу (801).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 63 (32+31) очка в 51 матче.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в Национальной хоккейной лиге по количеству сыгранных матчей среди россиян. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с Сергеем Федоровым по количеству матчей в НХЛ среди россиян.

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Хоккей. НХЛ
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