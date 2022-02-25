Медведев поделился эмоциями от того, что станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что через несколько дней возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, сместив с первой строчки серба Новака Джоковича.

Своими эмоциями теннисист поделился после того, как одержал победу в четвертьфинале турнира в Акапулько.

«Нелегко играть в матче, когда получаешь такие новости в течение дня. Первой целью для меня было победить сегодня, потому что я здесь для того, чтобы стараться выигрывать в каждом матче, в котором я играю. Но это определенно отличная новость», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Смена лидера рейтинга произошла после того, как Джокович, лидировавший рекордные 361 неделю, сенсационно вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае. В то время как Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, 24 февраля, одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Медведев набрал 8615 очков рейтинга и обошел Джоковича, который потерял из-за вылета 410 баллов (8465). Медведев станет третьим в истории российским игроком во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Ранее сообщалось, что Медведев пробился в полуфинал турнира в Мексике. В матче четвертьфинала первая ракетка страны одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.