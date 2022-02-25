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Малкин продлил результативную серию до четырех матчей

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Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до четырех матчей.

В этих четырех играх форвард дважды сам поражал ворота соперников и три раза выступил в роли ассистента.

В ночь на 25 февраля по московскому времени «Питтсбург» проводит игру регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз». «Пингвинз» неудачно начали матч, пропустив за полтора периода четыре шайбы. Малкин отыграл одну, оформив гол на 32-й минуте игры. Его ассистентами выступили Сидни Кросби и Брайан Раст.

Для Малкина эта шайба стала седьмой в текущем сезоне при 11 результативных передачах в 17 матчах нынешнего чемпионата. Отметим, что Евгений пропустил первую половину сезона из-за перенесенной летом операции на колене.

Матч «Питтсбурга» и «Нью-Джерси» продолжается, после второго периода счет 5:1 в пользу «Дэвилз».

Ранее сообщалось, что Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, заявил, что его сын в определенный период испытывал звездную болезнь.

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Хоккей. НХЛ
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