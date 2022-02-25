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Защитник «Зенита» Круговой: получилось все, кроме забитого мяча

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Marcelo del Pozo/Reuters

Защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса», передает пресс-служба команды.

В первом поединке «Зенит» потерпел поражение со счетом 2:3, а в ответной встрече, которая состоялась 24 февраля в Испании, сыграл вничью — 0:0. Испанский клуб прошел дальше по сумме двух матчей.

«Могу сказать, что сегодня получилось абсолютно все, кроме забитого мяча. В обороне хорошо сыграли и моменты были в атаке. К сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне, и очень обидно, что мы не прошли дальше», — заявил Круговой.

На 90-й минуте «Зенит» забил мяч, отличился Дмитрий Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол из-за нарушения Александра Ерохина, который наступил на ногу своему сопернику.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» не сумел выиграть в последних 19 выездных матчей в еврокубках, что стало антирекордом российского футбола в европейских турнирах. В 19 поединках, которые клуб из Санкт-Петербурга сыграл на выезде, «Зенит» пять раз завершил встречи ничьей и 14 раз уступил.

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Футбол. Лига Европы
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