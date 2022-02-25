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Боярский — о поражении «Зенита»: нас засудили

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после вылета петербургского клуба из Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

На стадии 1/16 финала подопечные Сергея Семака встречались с испанским «Бетисом». В первом поединке «Зенит» потерпел поражение со счетом 2:3, а в ответной встрече, которая состоялась 24 февраля в Испании, сыграл вничью — 0:0. Испанский клуб прошел дальше по сумме двух матчей.

«Это перебор. Явная подножка для нашей команды. Нас засудили. «Зенит» явно сильнее. Испанец сам подставил ногу, чтобы на нее наступили. В футбол играют ногами, а не животом. Стыдно так выигрывать при помощи телевизионной камеры! Это позор!» — заявил Боярский.

На 90-й минуте «Зенит» забил мяч, отличился Дмитрий Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

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Футбол. Лига Европы
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