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Определились возможные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

Московский «Спартак» попал в группу «сеянных» команд — это клубы, которые выиграли свои группы в Лиге Европы. Также в этом списке оказались «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако» и «Црвена Звезда». «Несеянными» стали команды, которые победили в 1/16 финала турнира — «Аталанта», «Лейпциг», «Севилья», «Порту», «Барселона», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага».

Жеребьевка состоится 25 февраля.

В своей группе Лиги Европы «Спартак» занял первое место. Соперниками по групповому этапу были итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» остался единственным клубом, представляющим Россию в еврокубках.

В евровесну вышел еще один российский клуб — действующий чемпион страны, петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заняли третье место в группе Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где их соперником стал испанский «Бетис». Однако выйти в следующую стадию турнира российской команде не удалось, «Зенит» уступил по сумме двух встреч со счетом 2:3 (2:3, 0:0).

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Футбол. Лига Европы
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