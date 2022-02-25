Семак — о вылете «Зенита» из Лиги Европы: «Бетис» сильнее

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

На стадии 1/16 финала подопечные Семака встречались с испанским «Бетисом». В первом поединке «Зенит» потерпел поражение со счетом 2:3, а в ответной встрече, которая состоялась 24 февраля в Испании, сыграл вничью — 0:0. Испанский клуб прошел дальше по сумме двух матчей.

«Это игра. Это футбол. Сегодня ребята отдали все силы ради победы. Старались, играли агрессивно, но для того чтобы выигрывать нужно забивать. Могли рассчитывать на более приемлемый результат. «Бетис» сильнее сейчас. Победить «Бетис» на выезде не так-то просто. Сделали все, что могли», — заявил Семак после матча.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» остался единственным клубом, представляющим Россию в еврокубках.

Команда, которой сейчас руководит итальянский специалист Паоло Ваноли, сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Соперник красно-белых определится 25 февраля в результате жеребьевки.