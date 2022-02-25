«Спартак» остался единственным российским клубом в еврокубках

Московский «Спартак» остался единственным клубом, представляющим Россию в еврокубках.

Команда, которой сейчас руководит итальянский специалист Паоло Ваноли, сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Соперник красно-белых определится 25 февраля в результате жеребьевки. В своей группе Лиги Европы «Спартак» занял первое место. Соперниками по групповому этапу были итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».

В евровесну вышел еще один российский клуб — действующий чемпион страны, петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заняли третье место в группе Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где их соперником стал испанский «Бетис». Однако выйти в следующую стадию турнира российской команде не удалось, «Зенит» уступил по сумме двух встреч со счетом 2:3 (2:3, 0:0).

На групповом этапе Лиги Европы выступал также московский «Локомотив», однако «железнодорожники» заняли последнее место в своей группе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Наполи» в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира.