«Зенит» и «Бетис» ни разу не пробили в створ ворот в первом тайме

Завершился первый тайм ответного матча 1/6 финала Лиги Европы между российским «Зенитом» и испанским «Бетисом».

Счет в поединке не открыт. Команды не нанесли ни одного удара в створ ворот за первые 45 минут. Всего игроки петербуржской команды нанесли три удара по воротам соперника. Хозяева в первом тайме нанесли один неточный удар.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стали известны стартовые составы команд.

«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин, Гуардадо, Родригес, Руибаль, Фекир, Каналес, Жозе.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто, Дзюба, Малком.

В первом матче «Зенит» на своем поле уступил со счетом 2:3. Российская команда уже к 18-й минуте проигрывала в два мяча, но потом за три минуты смогла отыграться. За «Зенит» забивали Артем Дзюба и Малком.

Поскольку УЕФА отменил правило голов на чужом поле, то питерскому клубу достаточно выиграть с преимуществом в один мяч, чтобы перевести игру в овертайм.