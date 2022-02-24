ВТБ отдаст акции ФК «Динамо» после введения санкций со стороны США и Великобритании

Пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», принадлежащий банку ВТБ, будет передан Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

«Передача акций никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме», — говорится в официальном заявлении организации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что все активы крупных российских банков, в том числе ВТБ, владеющего 99,9961% акций «Динамо», будут заморожены, также появятся ограничения на суммы, которые россияне смогут держать на счетах в Великобритании.

Еще раньше Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит 75 процентов акций московского клуба. После того как стало известно о введенных санкциях появилась информация о том, что некоторые легионеры ЦСКА не хотят возвращаться в Россию.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от «Зенита» всего на два очка.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте обратились в УЕФА с требованием прекратить сотрудничество с «Газпромом».