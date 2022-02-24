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УЕФА проведет экстренное заседание Исполкома по ситуации с Россией и Украиной

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РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета на фоне развития ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Собрание состоится 25 февраля.

Сообщалось, УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга по причине политического конфликта между Россией и Украиной.

Отмечалось, что на данный момент перенос не запланирован, но организация будет теcно cотрудничать c ЕC в cлучае, еcли к Роccии будут применятьcя cанкции. Поэтому cейчаc раccматриваютcя потенциальные варианты для замены Cанкт-Петербурга, как принимающую cторону главного матча Лиги чемпионов этого cезона.

Лондонский стадион «Уэмбли» не будет рассматриваться. Он принимал чемпионат Европы — 2020, где были допущены массовые беспорядки среди болельщиков. УЕФА склоняется к переносу в один из следующих городов: Рим, Мюнхен, Париж, Барселона и Амстердам.

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переносе финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

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Футбол. Лига чемпионов
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