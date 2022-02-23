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Кожевников об опухоли у хоккеиста Амирова: главное, чтобы у него была жизнь

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников пожелал здоровья задрафтованному «Торонто Мэйпл Лифз» нападающему уфимского «Салавата Юлаева» Родиону Амирову, у которого диагностировали опухоль головного мозга. Слова Кожевникова передает «Спорт-Экспресс».

«Важно понять, на какой стадии заболевание. Главное, чтобы у него была жизнь. Рано говорить о хоккее. В этой жизни все бывает, надо трудиться. Я желаю ему только здоровья, чтобы он выдержал все это. Если играет в хоккей, значит, есть характер. Жалко», — сказал Кожевников.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард принял участие в 10 встречах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи.

Амиров выступал за сборную России на молодежных чемпионатах мира 2020 и 2021 года.

Ранее бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал информацию о том, что у Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга.

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Хоккей. НХЛ
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