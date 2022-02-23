В Госдуме прокомментировали заявление МИД Великобритании о переносе финала ЛЧ

Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление МИД Великобритании Лиз Трасс о переносе финального матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Ранее Трасс в интервью британским СМИ заявила, что, по ее мнению, финал Лиги чемпионов в этом сезоне не должен проводиться в России из-за ситуации на Донбассе.

«Безопасности матча в Петербурге не грозит ничего. Причин переносить спортивные соревнования из России нет», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Депутат Госдумы отметила, что Россия на прекрасном организационном уровне проводит крупнейшие соревнования.

В завершение олимпийская чемпионка поинтересовалась у иностранных коллег, зачем они переплетают спорт и политику.

«Я понимаю, что сейчас начнутся рекомендации разнообразных МИД. Переносите это в политическое поле, при чем здесь спорт?» — сказала Журова.

Финал Лиги чемпионов запланирован в Санкт-Петербурге на 28 мая.

Напомним, что из-за политической ситуации, связанной с признанием Россией ДНР и ЛНР, Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал возможное введение санкции против петербургского «Зенита».