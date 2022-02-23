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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Боярский: посмотрим, как они запоют без денег «Газпрома»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал возможное введение санкции против петербургского «Зенита».

Из-за политической ситуации, связанной с признанием Россией ДНР и ЛНР, возник скандал вокруг немецкого футбольного клуба «Шальке». Вот уже 15 лет одним из главных спонсоров клуба является «Газпром».

«Ну пусть попробуют исключить «Зенит», а заодно и деньги «Газпрома» из еврокубков. Посмотрим тогда, как запоют», — заявил Боярский в интервью Sport24.

Также народный артист высказал свое политическую позицию.

«А решение признать ДНР и ЛНР верное, других вариантов не было. Я поддерживаю президента», — сказал Боярский.

Напомним, 23 февраля стало известно, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение США ввести санкции в отношении клуба.

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