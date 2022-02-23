«Ситуация из ряда вон»: юрист о возможном переносе матча с Польшей из Москвы

Спортивный юрист Илья Чичеров в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении Польского футбольного союза попросить УЕФА о переносе матча стыкового турнира чемпионата мира — 2022 с Россией на нейтральное поле.

Польская сторона якобы опасается за безопасность на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР, хотя пресс-атташе сборной успел опровергнуть эту информацию.

«Требовать они имеют право все, что угодно. Другой вопрос, на чем эти требования базируются. Если просто на предполагаемых фактах международной политики, тогда, я думаю, что добиться этого будет достаточно тяжело. В принципе, матч действительно могут перенести, но это будет из ряда вон какая ситуация. Я подобного не припомню сейчас.

Тут много спортивных событий завязаны на это, и, наверно, есть шанс на подобное, но я бы сказал, что это вряд ли случится. Соответственно, и финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, и этап «Формулы-1» в Сочи, и биатлонные соревнования, на 2022 год запланирован у нас чемпионат мира по волейболу, шахматная Олимпиада – все это может быть перенесено куда-то, но это все зависит от конкретной Федерации, и каждое подобное решение будет уникальным», — сказал Чичеров.

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Победитель пары 29 марта встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на информацию о нежелании Польши играть с Россией в Москве.