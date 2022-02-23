Экономист заявил, что в санкциях США против ЦСКА нет ничего страшного

Известный экономист, бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список США.

«Пока санкции введены только со стороны США. Они не затрагивают еврозону, расчеты в евро и швейцарских франках. Поэтому это нестрашно.

Конечно, компании из США могут опасаться совершать сделки с ЦСКА, но есть российские банки и компании, которые также находятся под американскими санкциями и ничего страшного с ними не происходит. В нынешнем формате для армейского клуба нет ничего страшного.

Если аналогичные санкции будут введены ЕС, это уже более серьезная проблема. Ни один европейский клуб не станет совершать сделки с ЦСКА по покупке-продаже игроков.

Joma откажется продавать экипировку и так далее. У ЦСКА не будет счетов. Клуб не сможет платить ни в евро, ни в долларах. Дальше присоединятся англичане, швейцарцы. Если ЦСКА с кем-то договорится платить в рублях, то обойти ограничения можно, но сделать это будет проблематично», — приводит слова экономиста Sport24.

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. В это межсезонье москвичи приобрели четырех новичков: турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, парагвайского хавбека Хесуса Медину, колумбийца Хорхе Карраскаля и ивуарийца Жана-Филиппа Гбамена.

Ранее экономист Алексей Киричек рассказал, что повлекут за собой для ЦСКА санкции Министерства финансов США.