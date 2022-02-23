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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Игрок «Манчестер Сити» Зинченко: никто никогда не сможет присвоить Украину

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Reuters

Защитник сборной Украины и английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram отреагировал на решение России признать независимость ДНР и ЛНР.

«Весь цивилизованный мир взволнован из-за ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине», — написал Зинченко.

Зинченко родился в Украине, прошел футбольную школу донецкого «Шахтера», но дебютировал на взрослом уровне в Российской премьер-лиге. В 2015 году он стал игроком «Уфы». Украинский защитник один сезон отыграл в России и перебрался в Англию. В составе «Манчестер Сити» он три раза становился чемпионом страны.

В 2015 году Зинченко дебютировал за национальную команду Украины, до этого пройдя несколько уровней юношеских и молодежных сборных.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных республик: Донецкой и Луганской.

Ранее бывший игрок «Милана» Каха Каладзе поддержал Украину в обострившихся отношениях с Россией.

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Футбол. Чемпионат Англии
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