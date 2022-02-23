Экс-игрок «Милана» встал на сторону Украины в обострившихся отношениях с Россией

Бывший игрок итальянского «Милана», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе в своем Twitter высказался на тему обострившихся отношений между Россией и Украиной.

«Грузия, 20% территории которой оккупировано, осуждает признание Россией сепаратистских регионов Украины – Донецкого и Луганского. Мы, Грузия, поддерживаем братскую Украину, как Украина поддерживала нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия снова восстановят свою целостность, и желаю им мира», — написал Каладзе.

Грузинский защитник на протяжении двух лет выступал за киевское «Динамо». После этого он подписал контракт с «Миланом», в составе которого становился чемпионом Италии и двукратным победителем Лиги чемпионов. В начале 2000-х Каладзе собирался принять украинское гражданство. После завершения карьеры он стал заниматься политикой, в 2017 году был назначен мэром Тбилиси.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных республик: Донецкой и Луганской.

Ранее бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля заявил, что россияне и украинцы никогда не были братскими народами.