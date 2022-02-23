Экономист объяснил, как санкции Минфина США отразятся на деятельности ЦСКА

Экономист Алексей Киричек рассказал, что повлекут за собой для ЦСКА санкции Министерства финансов США.

«В первую очередь, речь идет о расчетах в долларах и взаимоотношениях с контрагентами, которыми являются компании, чей головной офис находится в США. Это может быть и YouTube, и Facebook. Реализацию данных санкций можно будет увидеть быстро. По расчетам будут сложности. В том числе по расчетам с другими клубами, которые будут опасаться организовывать данные сделки», — передает слова Киричека «Чемпионат».

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. В это межсезонье москвичи приобрели четырех новичков: турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, парагвайского хавбека Хесуса Медину, колумбийца Хорхе Карраскаля и ивуарийца из «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

Ранее сообщалось, что ВЭБ отреагировал на введение против него санкций со стороны США.