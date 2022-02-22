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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Британские СМИ: финал ЛЧ могут перенести из Петербурга на фоне конфликта России и Украины

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РИА Новости

Британские издания The Daily Star и The Mirror сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга на лондонский «Уэмбли» на фоне конфликта Украины и России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Как передает источник, нарастающий в связи с этим конфликт между странами является основной причиной возможной смены места проведения финального матча.

Также сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внимательно следит за украинским кризисом с целью разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, если это понадобится.

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход полузащитника ливерпульского «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена в армейский клуб на правах аренды.

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Футбол. Лига чемпионов
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