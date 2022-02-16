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«Я просто делаю свою работу»: Овечкин прокомментировал свое очередное достижение

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Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что после дубля в ворота «Нэшвилл Предаторз» (4:1) он в 16-й раз в карьере добрался до отметки в 30 голов за сезон. Его слова передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Я просто делаю свою работу», — сказал Овечкин.

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по забитым голам на выезде в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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