Овечкин сравнялся с Гретцки по забитым голам на выезде в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня в матче против «Нэшвила» оформил дубль. Для россиянина этот матч стал 92-м в карьере, когда он забил шайбу на выезде. Таким образом по этому показателю он догнал легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретйки. Об этом сообщает Twitter StatsCentre. Учитывались голы во всех матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ): как регулярного чемпионата, так и игр плей-офф.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое второе место по числу сезонов НХЛ с 30 голами.