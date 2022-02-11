Рэпер Shokk заявил, что Хабиб «сбежал с поля боя»

Российский рэпер Дмитрий Бамберг, который выступает под псевдонимом Shokk, высказался о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова, передает Sport24.

«Считаю, что легендарные бойцы должны проходить победы, и поражения. Майк Тайсон, Мохаммед Али шли до конца. А Хабиб, такое впечатление, просто сбежал с поля боя», — сказал Бамберг.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.