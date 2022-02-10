Роднина назвала самый популярный вид спорта в России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос о самом популярном виде спорта в России.

«Много людей смотрят фигурное катание, однако не все занимаются этим видом спорта. В секции футбола больше людей, чем в других видах спорта.

Футбол больше смотрят? Не сказала бы. В России фигурное катание смотрят больше людей, чем футбол. Зрители фигурного катания — женщины, молодые, средние, мужчины, дети. А у футбола очень ограниченная аудитория», — приводит слова депутата «РБ Спорт».

9 февраля разразился скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. По неподтвержденной информации в пробе Камилы Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее российский сноубордист Вик Уайлд поддержал Камилу Валиеву и рассказал, с каким давлением столкнулся перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане на фоне допингового скандала.