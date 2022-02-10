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Хавбек «Спартака» отреагировал на слова о сходстве с Карпиным

Игрок «Спартака» Умяров отреагировал на комментарии болельщиков о сходстве с Карпиным

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РИА Новости

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на комментарии болельщиков о сходстве с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Болельщики пишут о сходстве манеры речи и мимики с Валерием Карпиным? Не замечал. Первый раз слышу об этом. Приятно ли такое сравнение? Если бы нас сравнивали как игроков, то было бы приятно», — приводит слова полузащитника Sport24.

21-летний россиянин провел в текущем сезоне 19 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

После 18 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 23 очка. Отставание команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Напомним, что московский клуб занял первое место в своей группе в Лиге Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что «Спартак» изменит клубную эмблему.

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Футбол. Чемпионат России
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