Легионер ЦСКА рассказал, к чему не может привыкнуть в России

Нигерийский полузащитник московского ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о своей адаптации в России и о том, что удивило его больше всего в нашей стране.

«Пробки, эти безумные пробки! Никогда такого не видел. Вся Москва состоит из пробок. Даже не думал, что такое возможно. Однажды ехал с базы к барберу. Выехал в три часа, а приехал только в шесть. Никак не могу привыкнуть к языку. На поле все понимаю, но не более того. Думаю о том, чтобы наконец начать учить русский», — передает слова Эджуке Sport24.

Нигерийский полузащитник подписал контракт с ЦСКА в августе 2020 года. Соглашение с игроком рассчитано на четыре года.

В этом сезоне Эджуке выходил на поле в чемпионате России 18 раз, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

После 18 туров его команда идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Следующую встречу армейцы проведут против «Спартака».

В зимнее трансферное окно ЦСКА уже приобрел двух новичков: турецкого полузащитника Юсуфа Языджи и парагвайского хавбека Хесуса Медину.

Ранее Хесус Медина рассказал о сложностях в адаптации в российском клубе.