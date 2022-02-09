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Овечкин сократил отставание от Халла по набранным очкам в истории НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс» (4:5).

«Кэпиталз» вели по ходу матча в две шайбы, но не смогли удержать преимущество. Более того, «Вашингтон» проигрывал в концовке встречи. Ему удалось сравнять счет на последних минутах, но «Коламбус» смог вновь поразить ворота «столичных» в конце основного времени, что позволило им одержать победу.

Теперь на счету российского форварда 1379 (759+620) очков. Теперь Овечкин по этому показателю располагается на 24-й строчке в истории лиги. На 25-й позиции находится Бретт Халл, который за свою карьеру набрал 1391 балл.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и 30 результативных передач в 47 играх. Он продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли по проведенным матчам в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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