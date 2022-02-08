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Футболист «Спартака» рассказал о восьмимесячном лечении

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Защитник «Спартака» Павел Маслов выразил благодарность руководству красно-белых за возможность продлить соглашение. Его слова перелает пресс-служба «Спартака».

Игрок восстанавливается после операции, которую он перенес в августе прошлого года по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц. Отмечается, что Маслов сможет активировать опцию продления контракта в любой момент. Его соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

«Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция. Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днем я все ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это дает позитивный настрой на то, чтобы работать дальше», — сказал Маслов.

В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги Маслов принял участие в 25 встречах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского защитника оценивается в €1,8 млн.

Ранее защитник «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия поделился ожиданиями от стыкового матча к чемпионату мира по футболу против Польши.

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Футбол. Чемпионат России
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