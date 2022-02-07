Глава Ассоциации мини-футбола Алиев назвал виновника поражения России в финале ЧЕ

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев высказался о поражении национальной команды от Португалии (2:4) в финале чемпионата Европы.

«На данный момент Португалия — действительно сильнейшая команда планеты. В первом тайме Россия вела 2:0, срабатывала тактика на игру. К сожалению, неудовлетворительная игра голкипера Дмитрия Путилова. Пропущены два совершенно необязательных мяча, которые бы он никогда не пропустил в других играх.

Может быть, это эмоциональный спад после полуфинала с Украиной, где он сделал все возможное. Два таких мяча в финале пропускать нельзя», — приводит слова главы АМФР Metaratings.ru.

Напомним, 6 февраля россияне уступили в очередном финале чемпионата Европы сборной Португалии. Футболисты национальной команды не смогли удержать преимущество в два мяча. Таким образом португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд. В матче за третье место Испания оказалась сильнее сборной Украины (4:1).

На прошлом континентальном турнире сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

Ранее экс-игрок сборной России по мини-футболу Аркадий Белый высказался об итогах финала чемпионата Европы.