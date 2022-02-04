Украинские болельщики скандируют националистические лозунги на матче с Россией на ЧЕ

Болельщики сборной Украины по мини-футболу выкрикивают националистические лозунги во время матча с Россией в рамках полуфинала чемпионата Европы. Об этом сообщает «СЭ».

Лозунги и кричалки, которые произносят фанаты, являются оскорбительными для России и ее граждан.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Антон Соколов открыл счет в матче с Украиной.

Сборная России пробилась в полуфинал европейского первенства, взяв верх над командой Грузии со счетом 3:1. В свою очередь, украинцы оставили за бортом турнира сборную Казахстана, одержав победу 5:3.

Сборная России один раз становилась чемпионом Европы — в 1999 году. Также российская команда пять раз выигрывала серебряные медали европейского первенства и три раза — бронзовые. В свою очередь, сборная Украины дважды — в 2001 и 2003 годах — становилась финалистом континентального турнира.