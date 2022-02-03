Загитова: была история, что я у кого-то там забрала медаль в 2018-м

Фигуристка Алина Загитова рассказала об ощущениях после победы в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2018.

Напомним, четыре года назад на тот момент 15-летняя Загитова обошла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву благодаря победе в короткой программе. После произвольного проката оценки фигуристок были равны.

«Благодаря проделанной работе мне удалось выиграть короткую программу. О рекордах не думала, все решают судьи. Наше дело — чисто катать программы, показывать максимум.

У меня была надежда, что смогу стать олимпийской чемпионкой, когда заняла первое место в короткой. Но об этом старалась не думать.

Когда объявили, что я — новая олимпийская чемпионка, я не верила. Была в смутном состоянии эйфории. Конечно, была еще такая история, что я у кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться. У меня были смешанные ощущения. Не знаю, какие эмоции пересиливали», — приводит слова Загитовой «Чемпионат.com».

Помимо олимпийского золота в активе спортсменки также награда высшей пробы чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет России в своем Instagram опубликовал видеозапись того, как фигуристки национальной российской команды Анна Щербакова и Александра Трусова заселяются в олимпийскую деревню. Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 1 февраля.