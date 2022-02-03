Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Житель Подмосковья выставил на продажу антикварные часы за 1 млн рублей 09:02
Названы симптомы, которые должны насторожить при ОРВИ у пожилых 09:02
Россиянам рассказали, куда бюджетно полететь в романтическое путешествие на 14... 09:00
Больше половины россиян сталкивались с грубостью сотрудников поддержки 08:59
Два самолета ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Атлантики 08:53
Американский сенатор отреагировал на обвинения Псаки после его слов об Украине 08:50
Назван самый популярный среди россиян олимпийский вид спорта 08:47
Врачи успешно пересадили пациенту почку женщины, умершей от COVID-19 08:47
Ученые планируют увидеть на марсианских вертолетах огни Святого Эльма 08:42
Сенатор США рассказала о работе над «превентивными» санкциями против... 08:39
Бесплатная ставка 2000 р.

Загитова: была история, что я у кого-то там забрала медаль в 2018-м

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Фигуристка Алина Загитова рассказала об ощущениях после победы в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2018.

Напомним, четыре года назад на тот момент 15-летняя Загитова обошла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву благодаря победе в короткой программе. После произвольного проката оценки фигуристок были равны.

«Благодаря проделанной работе мне удалось выиграть короткую программу. О рекордах не думала, все решают судьи. Наше дело — чисто катать программы, показывать максимум.

У меня была надежда, что смогу стать олимпийской чемпионкой, когда заняла первое место в короткой. Но об этом старалась не думать.

Когда объявили, что я — новая олимпийская чемпионка, я не верила. Была в смутном состоянии эйфории. Конечно, была еще такая история, что я у кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться. У меня были смешанные ощущения. Не знаю, какие эмоции пересиливали», — приводит слова Загитовой «Чемпионат.com».

Помимо олимпийского золота в активе спортсменки также награда высшей пробы чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет России в своем Instagram опубликовал видеозапись того, как фигуристки национальной российской команды Анна Щербакова и Александра Трусова заселяются в олимпийскую деревню. Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 1 февраля.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть