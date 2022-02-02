Депутат Госдумы о бойкоте болельщиков из-за Fan ID: манипуляции не пройдут

Депутат Государственной думы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что активные фанаты команды будут бойкотировать матчи из-за Fan ID, передает «РБ Спорт».

«Закон принят — его нужно исполнять. Никакие манипуляции не пройдут! Будем объяснять, что оформление Fan ID — удобный инструмент, который направлен на безопасность» — сказал Терюшков.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова», «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о том, что фанаты клуба будут бойкотировать матчи из-за Fan ID.