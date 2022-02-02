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Семин высказался о переносе стыковых матчей сборной России на стадион «Динамо»

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РИА Новости

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о том, что сборная России по футболу проведет стыковые матчи к чемпионату мира по футболу на стадионе «Динамо», а не в «Лужниках», передает Sport24.

«На мой взгляд, РФС приняли очень верное и своевременное решение. Уверен, стадион «Динамо» будет заполнен под завязку. Это подарит замечательную атмосферу», — сказал Семин.

24 марта 2022 года на стадионе «Динамо» россияне проведут встречу с национальной командой Польши. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Матч также пройдет на «Динамо».

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Стоит отметить, что россияне могли завоевать путевку на мундиаль в последнем туре группового этапа отборочного турнира, но команда Валерия Карпина уступила на выезде Хорватии (0:1).

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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