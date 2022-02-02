Генич извинился за шутку про изнасилование девушки Гринвуда

Спортивный комментатор Константин Генич принес извинения за шутку про изнасилование девушки форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсона Гринвуда.

Напомним, что блогер Лиза Лазерсон опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент, где Генич задается вопросом: «Кто из нас, как говорится, так не делал?», после чего заявила, что ждет извинений от комментатора.

«Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент. Лайв». Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая», — написал Генич в своем Telegram-канале.

30 января девушка нападающего модель Гарриет Робсон опубликовала в своем Instagram фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Она заявила, что Гринвуд избил ее и изнасиловал. Позже «МЮ» отстранил 20-летнего игрока от занятий с командой.

Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч.

Ранее сообщалось, что нападающего Мэйсона Гринвуда, подозреваемого в изнасиловании своей подруги, отпустили под залог.