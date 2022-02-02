Шайба Орлова в овертайме принесла «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме сильнее оказался «Вашингтон», победную шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов.

Орлов также набрал в поединке еще одно очко, поразив ворота соперников и сделав счет 2:2. Теперь на счету 30-летнего россиянина семь голов и 15 результативных передач в 42 матчах нынешнего сезона.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в поединке. Форвард отличился на 7-й минуте поединка, его ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Крис Летанг. Сообщалось, Малкин продлил свою серию с набранными очками до 9 матчей. В этих играх он заработал 10 (3+7) баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 (ОТ)

0:1 — Дауд (Хагелин), 05:50;

1:1 — Малкин (Гюнцель, Летанг). 06:26;

2:1 — Раст (Гюнцель, Кросби), 11:26;

2:2 — Орлов (Шири, Шульц), 16:13;

3:2 — Раст (Кросби, Гюнцель), 24:44;

3:3 — Спронг (Карлсон). 39:18;

3:4 — Орлов, 64:17.