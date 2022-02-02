Малкин повторил достижение Овечкина по количеству серий с очками из девяти и более матчей

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз».

Форвард отличился на 7-й минуте поединка, его ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Крис Летанг. Таким образом, Малкин продлил свою серию с набранными очками до 9 матчей. В этих играх он заработал 10 (3+7) баллов.

Малкин в 11-й раз в своей карьере набирает очки в девяти и более матчах подряд. По этому показателю он сравнялся с капитаном и российским нападающим «Кэпиталз» Александром Овечкиным. Среди действующих игроков НХЛ больше результативных серий с 9+ матчами — только у партнера Малкина по команде Сидни Кросби (12).

В матче «Питтсбурга» и «Вашингтона» идет второй период, счет 3:2 в пользу «Пингвинз».

Ранее сообщалось, что канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству очных матчей между двумя первыми номерами драфта.