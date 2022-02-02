Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках»: Собчак... 05:22
В США ответили на слова Путина об игнорировании требований о нерасширении... 05:21
Погиб старший механик затонувшего в Приморье краболовного судна 05:17
Американский журналист согласился со словами Медведева, что у фанатов на AO... 05:10
Академик РАН объяснил, как стоит питаться при коронавирусе 05:05
Эксперты указали на превосходство Су-30СМ2 перед западными истребителями 04:58
В Раде указали на серьезный «промах» Зеленского 04:54
В Приморье затонуло краболовное судно 04:43
Форвард «Торонто» Михеев набрал 50-е очко за карьеру в НХЛ 04:31
В Венгрии объяснили отказ размещать войска НАТО на территории страны 04:29
Бесплатная ставка 2000 р.

Малкин повторил достижение Овечкина по количеству серий с очками из девяти и более матчей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз».

Форвард отличился на 7-й минуте поединка, его ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Крис Летанг. Таким образом, Малкин продлил свою серию с набранными очками до 9 матчей. В этих играх он заработал 10 (3+7) баллов.

Малкин в 11-й раз в своей карьере набирает очки в девяти и более матчах подряд. По этому показателю он сравнялся с капитаном и российским нападающим «Кэпиталз» Александром Овечкиным. Среди действующих игроков НХЛ больше результативных серий с 9+ матчами — только у партнера Малкина по команде Сидни Кросби (12).

В матче «Питтсбурга» и «Вашингтона» идет второй период, счет 3:2 в пользу «Пингвинз».

Ранее сообщалось, что канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству очных матчей между двумя первыми номерами драфта.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть