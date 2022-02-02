Овечкин — о Матче звезд: Кузнецов переживает, что не успеет отдохнуть от меня

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал включение своего одноклубника — российского форварда Евгения Кузнецова — в состав Матча звезд, передает русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кузнецов заменит защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в составе Столичного дивизиона. Для форварда это мероприятие станет вторым в карьере, в первый раз он принял участие в Матче звезд в 2016 году.

«Хотя он переживает, что не сумеет отдохнуть от меня эти три дня. Многие игроки заслуживают быть на Матче звезд, но по тем или иным причинам туда не попадают. В любом случае для нас с Кузей поездка в Лас-Вегас станет хорошим поводом вспомнить о победе 2018 года», — заявил Овечкин.

Матч звезд НХЛ — 2022 пройдет 4–5 февраля в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству очных матчей между двумя первыми номерами драфта.