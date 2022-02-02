Журналист The Star — об Овечкине: он больше, чем снайпер

Журналист The Star Кевин Макгрэн высоко оценил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Он отметил, что сейчас российский форвард — один из претендентов на получение приза самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Овечкин больше, чем снайпер. Он настоящий лидер. Причина, по которой фанаты приходят на матчи. Он гонится за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в карьере», — отметил журналист.

Ранее стало известно, что Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги («Харт Трофи»). Россиянин набрал наибольшее количество баллов по итогам половины сезона — 74. Сообщается, что 12 из 16 опрошенных проголосовали за первое место капитана столичной команды. Второе место занимает хоккеист «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (43 бала). На третьей строчке — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (42).

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Леону Драйзайтл и Крису Крайдеру, у которых по 31-й заброшенной шайбе. В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место, проигрывая Джонатану Юбердо (17+45) четыре балла.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Питтсбург Пинвингз» Майк Салливан порассуждал о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине перед очной встречей команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.