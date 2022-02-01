Суд вынес приговор обвиняемому в сексуальном насилии хоккеисту «Локомотива»

Суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) приговорил хоккеиста «Локомотива» Рида Буше к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Об этом сообщает Detroit Free Press.

Заседание прошло в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Позже выяснилось, что Буше просил откровенные фото еще у двух девочек, но обвинения по этим делам с хоккеиста были сняты.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Виртанен провел 36 матчей, в которых ему удалось забросить девять шайб и отдать семь результативных передач. Он является победителем молодежного чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады. В 317 матчах в Национальной хоккейной лиге он набрал 100 очков (55+45).

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию вокруг Буше.