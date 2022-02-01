Роднина отреагировала на слова Медведева о болеющих против россиян фанатах

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что в финале Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем публика больше поддерживала испанца, негативно реагируя на некоторые действия российского теннисиста.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Я уже давно не выступаю. У нас был такой вид спорта, что болели за тех, кого знали и любили. Сейчас, наверное, другая ситуация.

Я смотрела финал между Надалем и Медведевым. К этому пора уже привыкнуть, если хочешь побеждать. Подобное надо игнорировать. Кажется, Медведев растратил какое-то количество сил на реакцию. А реагировал он болезненно», — приводит слова Родниной «Чемпионат.com».

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее сообщалось, что Медведев во время финала Australian Open с Надалем назвал болельщиков идиотами