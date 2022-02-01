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Хабиб назвал главную ошибку в воспитании детей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Мифтах рассказал о своих взглядах на воспитание детей в современном мире. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, сейчас самая главная проблема — это время. Все происходит очень быстро из-за всех этих технологий, IT и так далее. Не давайте детям свободного времени. Если мы дадим им свободное время, они потратят его на плохие вещи. Их нужно постоянно занимать чем-то. Мой отец всегда заставлял меня делать что-то. Сейчас есть такое слово «чиллить» — вот у меня такого никогда не было. Давайте детям правильный пример, правильные знания, не давайте телефонам учить наших детей», — сказал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Нурмагомедов ответил комику Бобу Менери, который спросил у него, сколько овец он сможет получить, если организует ему встречу с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

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