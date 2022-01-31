Пресняков: «Спартак» в своем репертуаре — покупает непонятно кого и отдает хороших игроков

Певец Владимир Пресняков-старший прокомментировал переход форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе в испанский «Эльче» на правах аренды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в своем репертуаре — покупает непонятно кого и отдает хороших игроков. Понсе достаточно хорошо играл. Я жалею, что красно-белые решили отдать его в аренду. Понсе не был лишним игроком. Он был нужным для команды. Думаю, в Испании у него должно получиться, хотя всякое может случиться. Может, он не войдет в ансамбль команды. Если у него все сложится в «Эльче», будем очередной раз вспоминать, с кем «Спартак» расстается», — сказал Пресняков.

Аргентинец будет выступать в испанском клубе на правах аренды. Также сообщается, что у «Эльче» есть право выкупа, которое будет обязательным при определенных условиях.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Понсе принял участие в семи матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу. В этом розыгрыше Лиги Европы Понсе провел две встречи, не сумев отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского форварда составляет €7 млн.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Понсе в «Эльче».