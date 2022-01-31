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«Наверное, уже тысячу раз извинялся»: Кацалапов рассказал о взаимоотношениях с Синициной

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о взаимоотношениях с Викторией Синициной, с которой он выступает в танцевальном дуэте. Слова Кацалапова передает Ok!

«Когда мы ругаемся с Викой на тренировках, я так и говорю обычно: «Ты 50% успеха». Мы высказываемся всегда по факту. Меня учит Вика, что надо сразу выговориться, но стараться не перебарщивать с эмоциями, как я. Я уже сказал, что могу сразу реагировать слегка импульсивно, и сгоряча иногда выливается то, что не должно. Но Вика меня уже выучила, она многое понимает. Я, правда, всегда извиняюсь. Наверное, уже тысячу раз извинялся», — сказал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2020), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

Ранее тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин заявил, что его подопечные могут завершить карьеру после Олимпийских игр — 2022.

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