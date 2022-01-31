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Черчесов заявил о готовности помочь сборной России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что готов помочь национальной команде, если это будет необходимо. Слова Черчесова передает «Матч ТВ».

Сборная России поборется за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах. 24 марта 2022 года в «Лужниках» пройдет встреча с Польшей. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

«Дам ли совет по Михневичу? Мы сборной помогаем. Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна. И здесь никаких проблем не будет. Планирую ли посетить матч? Пока не готов сказать. А сборной я желаю удачи, чтобы она прошла дальше», — сказал Черчесов.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.

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