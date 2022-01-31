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Стало известно, сколько Мбаппе будет получать в «Реале»

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Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Bild.

По данным источника, форвард сборной Франции перейдет в стан «сливочных» после завершения нынешнего сезона. Сообщается, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с «Реалом». Француз перейдет в королевский клуб в статусе свободного агента и будет получать зарплату в размере €50 млн.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21). По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн.

Ранее Мбаппе рассказал о планах на 2022 год.

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Футбол. Чемпионат Франции
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