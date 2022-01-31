Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят ОИ-2022 из-за COVID-19

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов», – сказала глава федерации бобслея России Елена Аникина.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что в Пекине в преддверии старта зимних Олимпийских игр выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным значением с июня 2020 года.