Плющенко о своем состоянии после обострения язвы: не дождетесь

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о своем состоянии после обострения язвы.

«Со мной все в порядке. Как говорится, «не дождетесь»! Все в порядке, лечусь, наша медицина самая лучшая. Жена у меня самая лучшая. Лечит меня своей любовью и своим вниманием», — сказал Плющенко в Instagram.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионом мира среди юниоров и десятикратным чемпионом России.

В 2017 году Плющенко объявил об открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко». В июне 2020 года он был назначен одним из тренеров сборной России по фигурному катанию.

Ранее продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о его самочувствии.