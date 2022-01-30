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Медведев: ребенок во мне перестал мечтать

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии заявил о том, что поменяет свои приоритеты.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью, а также ради тех, кто в меня верит. Конечно, я буду играть для России, так как чувствую оттуда огромную поддержку. Ребенок во мне перестал мечтать.

Если перед подачей Надаля кто-нибудь крикнет: «Вперед, Даниил!», то тысяча людей сразу шипит на него. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это неуважительно и разочаровывает.

Не уверен, что у меня останется желание играть в теннис после 30. Все зависит от того, что скажет мое окружение. Но ребенка внутри меня больше нет», — сказал 25-летний теннисист на послематчевой пресс-конференции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии.

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